СМИ сообщили о несогласии администрации США с прогнозом рейтинга Moody's

В администрации США не согласились с прогнозом рейтинга Moody's. Об этом 10 ноября заявил замглавы минфина США Уолли Адейемо.

«Мы не согласны с переменой прогноза к негативному», — процитировал заявление Адейемо телеканал CNBC.

Адейемо заявил, что «американская экономика остается сильной».

Ранее сообщалось, что агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного, а также подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «Ааа».

Всё произошло из-за того, что в США возросли риски снижения бюджетной устойчивости, которые теперь уже не могут быть компенсированы кредитными преимуществами.