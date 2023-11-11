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СМИ сообщили о несогласии администрации США с прогнозом рейтинга Moody's

CNBC: в минфине США возразили агентству Moody’s, ухудшившему прогноз рейтинга
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Фото: Global Look Press/Chuck Myers
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В администрации США не согласились с прогнозом рейтинга Moody's. Об этом 10 ноября заявил замглавы минфина США Уолли Адейемо.

«Мы не согласны с переменой прогноза к негативному», — процитировал заявление Адейемо телеканал CNBC.

Адейемо заявил, что «американская экономика остается сильной».

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Ранее сообщалось, что агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного, а также подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «Ааа».

Всё произошло из-за того, что в США возросли риски снижения бюджетной устойчивости, которые теперь уже не могут быть компенсированы кредитными преимуществами.

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