Внучка Соломина рассказала об улучшении состояния актера

Внучка советского и российского актера, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина в субботу, 11 ноября, рассказала «Известиям» об улучшении его состояния после инсульта.

«Состояние идет на улучшение. Он не в реанимации, а в отделении интенсивной терапии. Двигательные проблемы, которые у него были с левой рукой и левой ногой, становятся лучше», — поделилась она новостями после того, как навестила его в больнице.

Кроме того, внучка актера отметила, что худрук находится в сознании и разговаривает.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Врачи отвезли 88-летнего актера в одну из московских больниц, после того как он упал в обморок. Позднее в тот же день это подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова, указав, что худрук находится в сознании.

7 ноября медицинские работники рассказали, что Соломин находится в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Кроме того, источник «Известий» добавил, что актеру поставили ишемический инсульт с поражением правой височной области, который случился на фоне хронических заболеваний.

Юрий Соломин — актер и режиссер театра и кино, с 1988 года — художественный руководитель Малого театра, театральный педагог. Известен по ролям в кинофильмах «Адъютант его превосходительства» (1969), «Дерсу Узала» (1975), «Обыкновенное чудо» (1978), «Летучая мышь» (1978), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Московская сага» (2004), «Исаев» (2009) и многим другим. Также на его счету более 50 ролей в театре из современного и классического репертуара.