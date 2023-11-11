Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 совершил первый полет

В США совершил первый полет новый бомбардировщик B-21. Самолет может быть оснащен как обычным, так и ядерным вооружением. B-21 имеет возможность дозаправки в воздухе. Каждый бомбардировщик будет стоить около $750 млн, передает телеканал «Известия». Над проектом работали свыше 8 тыс. человек и более чем 400 поставщиков из 40 штатов. ВВС США запланировали приобрести не менее 100 бомбардировщиков.

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