Застрявшие на границе с Китаем российские туристы прибыли на КПП в Благовещенске

Российские туристы, находившиеся на границе с Китаем с 3 ноября, прибыли на контрольно-пропускной пункт (КПП) в Благовещенске. Кадры с места есть в распоряжении «Известий» в субботу, 11 ноября.

Люди прибыли туда на автобусах, их дорога пролегала по автомосту Благовещенск – Хэйхэ (Китай). В пути автобусы сопровождали патрульные автомобили полиции.

Ранее в этот день сообщалось, что российские граждане в составе 152 человек прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в РФ по автомобильному мосту Кани-Курган – Хэйхэ. Уточнялось, что после прохождения погранконтроля на этом пункте пропуска туристов направят в смешанный пункт пропуска Благовещенск для прохождения таможенного контроля.

Транспортная прокуратура уже начала проверку в отношении перевозчика и ответственных лиц, допустивших транспортный коллапс на маршруте Благовещенск – Хэйхэ.

Сложности с переправой через Амур начались 3 ноября. Вернуться на родину самостоятельные туристы не могли из-за проблем на погранпереходе Хэйхэ – Благовещенск. Билеты они покупали у компании «АмурАССО». Ее судно «Амур–­2009» еще 3 ноября село на мель. Из-за сложной ледовой обстановки по реке сейчас курсируют только суда на воздушной подушке, но мест на них всем не хватает.