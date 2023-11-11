В Германии из-за роста цен после начала спецоперации России увеличилось число жителей, которые теперь реже моются. Об этом 9 ноября написала немецкая газета Berliner Morgenpost.

Отмечается, что принятие душа для ряда жителей стало более короткой и редкой процедурой из-за необходимости экономить.

«Возросшие цены на энергоносители после начала (боевых действий. — Ред.) на Украине побудили немцев сократить потребление воды, изменив привычки принимать душ», — говорится в статье.

По данным издания, в 2022 году 51% опрошенных жителей Германии указывал на то, что стали реже ходить в душ. Также в целях экономии люди сокращают время пребывания в душе и используют более холодную воду. Однако в 2023 году такие привычки отметили 57% опрошенных.

Berliner Morgenpost указала, что каждый второй житель Германии оборудовал дом или квартиру водо- и энергосберегающими системами, а 19 % собираются это сделать в ближайшее время.

Ранее, 2 октября, историк Тарик Сирил Амар в материале для газеты Newsweek указал на серьезные проблемы Германии из-за политики в отношении России. По его словам, в Европе предполагали, что первой страной, которая прогнется под экономическим бременем украинского конфликта, станет Россия. Однако сейчас стало ясно, что санкционное оружие в значительной степени потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растет, в отличие от европейских экономик и особенно экономики ФРГ.

22 сентября норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало результаты исследования, согласно которым экономики Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии начали испытывать большие трудности с февраля прошлого года после введения антироссийских санкций и отказа от дешевых российских энергоносителей на фоне проведения Россией спецоперации. В результате произошел резкий рост цен на энергоносители, а также были зафиксированы потрясения на западных финансовых рынках. По данным издания, наиболее серьезный урон нанесен экономике Германии. Главными причинами такого положения дел авторы исследования назвали значительное увеличение военных расходов, а также рост количества мигрантов.

17 июля газета The Wall Street Journal написала, что жители европейских стран в новой экономической реальности становятся всё беднее, что связано с усилением инфляции, коронавирусной пандемией и украинским конфликтом.

Немецкая газета Bild 21 июня предрекла Германии сохранение высоких цен на электричество. Причиной этому стало атомных электростанций и внедрение зеленой политики.

4 марта немецкая газета Welt am Sonntag спрогнозировала, что Германия может столкнуться с острой нехваткой электроэнергии в 2025 году.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финуниверситета при правительстве России Станислав Митрахович 27 февраля в разговоре с «Известиями» заявил, что Германии нужно будет более $1 трлн до 2030 года для полного обновления энергетической системы страны. Для этого ФРГ надо заменить угольные станции, а также создать систему промышленного хранения энергии.

К росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе, в частности в Германии, привели введенные Евросоюзом санкции против РФ. Это было сделано на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.