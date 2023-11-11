Реклама
Прямой эфир
Общество
Стало известно о завершении первого этапа летных испытаний беспилотника ТрАМП
Общество
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Южных Курил
Мир
Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Москвой
Общество
Санитарный борт прибыл для эвакуации экипажа аварийного Ан-2 на Чукотке
Общество
Пожар в производственном здании в Тамбовской области ликвидирован
Мир
ФБР изъяло телефон и iPad мэра Нью-Йорка в рамках расследования о коррупции
Мир
Глава Евросовета заявил о проведении 7–8 декабря саммита ЕС и КНР
Мир
В ЕС выступили против выделения €20 млрд в качестве помощи Украине
Мир
МВФ достиг предварительных договоренностей с Украиной по траншу в $900 млн
Происшествия
Средства ПВО перехватили два беспилотника над Смоленской и Московской областями
Мир
РФ выразила возмущение из-за ударов по гражданским объектам в Газе
Мир
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у берегов Индонезии
Мир
Небензя сообщил о наличии у РФ обращений из-за отъема детей у украинцев в Европе

Berliner Morgenpost узнала о проблемах жителей Германии из-за роста цен

Berliner Morgenpost: немцы стали реже мыться из-за роста цен
0
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии из-за роста цен после начала спецоперации России увеличилось число жителей, которые теперь реже моются. Об этом 9 ноября написала немецкая газета Berliner Morgenpost.

Отмечается, что принятие душа для ряда жителей стало более короткой и редкой процедурой из-за необходимости экономить.

«Возросшие цены на энергоносители после начала (боевых действий. — Ред.) на Украине побудили немцев сократить потребление воды, изменив привычки принимать душ», — говорится в статье.

По данным издания, в 2022 году 51% опрошенных жителей Германии указывал на то, что стали реже ходить в душ. Также в целях экономии люди сокращают время пребывания в душе и используют более холодную воду. Однако в 2023 году такие привычки отметили 57% опрошенных.

Berliner Morgenpost указала, что каждый второй житель Германии оборудовал дом или квартиру водо- и энергосберегающими системами, а 19 % собираются это сделать в ближайшее время.

«Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого»
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев — о падении товарооборота с РФ, поставках оружия Украине и контактах между политиками

Ранее, 2 октября, историк Тарик Сирил Амар в материале для газеты Newsweek указал на серьезные проблемы Германии из-за политики в отношении России. По его словам, в Европе предполагали, что первой страной, которая прогнется под экономическим бременем украинского конфликта, станет Россия. Однако сейчас стало ясно, что санкционное оружие в значительной степени потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растет, в отличие от европейских экономик и особенно экономики ФРГ.

22 сентября норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало результаты исследования, согласно которым экономики Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии начали испытывать большие трудности с февраля прошлого года после введения антироссийских санкций и отказа от дешевых российских энергоносителей на фоне проведения Россией спецоперации. В результате произошел резкий рост цен на энергоносители, а также были зафиксированы потрясения на западных финансовых рынках. По данным издания, наиболее серьезный урон нанесен экономике Германии. Главными причинами такого положения дел авторы исследования назвали значительное увеличение военных расходов, а также рост количества мигрантов.

17 июля газета The Wall Street Journal написала, что жители европейских стран в новой экономической реальности становятся всё беднее, что связано с усилением инфляции, коронавирусной пандемией и украинским конфликтом.

Немецкая газета Bild 21 июня предрекла Германии сохранение высоких цен на электричество. Причиной этому стало атомных электростанций и внедрение зеленой политики.

4 марта немецкая газета Welt am Sonntag спрогнозировала, что Германия может столкнуться с острой нехваткой электроэнергии в 2025 году.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финуниверситета при правительстве России Станислав Митрахович 27 февраля в разговоре с «Известиями» заявил, что Германии нужно будет более $1 трлн до 2030 года для полного обновления энергетической системы страны. Для этого ФРГ надо заменить угольные станции, а также создать систему промышленного хранения энергии.

К росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе, в частности в Германии, привели введенные Евросоюзом санкции против РФ. Это было сделано на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023