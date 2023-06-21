Электроэнергия в Германии никогда больше не подешевеет, написала немецкая газета Bild во вторник, 20 июня.

«Закрытие атомных электростанций является ошибкой. Политика зеленой энергетики делает немцев всё беднее и беднее», — заявил изданию глава парламентской группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Штефан Мюллер.

Он призвал «остановить манию [министра экономики и проблем климата, вице-канцлера ФРГ Роберта] Хабека по отоплению».

В 2024 и 2025 годах стоимость электроэнергии должна быть ниже — на уровне ¢37 за кВт•ч, однако после этого она снова будет постепенно подниматься до 2042 года до ¢40,27 кВт•ч. Уровень цен на электроэнергию сохранится на текущем уровне в течение следующего 20-летия. Как говорится в материале, по ожиданиям экспертов, сетевые сборы в ближайшие годы вырастут на фоне необходимости расширения электрических сетей.

По информации Bild, электроэнергия для тепловых насосов также останется на нынешнем высоком уровне. КВт•ч сейчас стоит ¢33,55, цена должна упасть до ¢30 в 2024 и 2025 годах. Однако к 2042 году он снова приблизится к нынешнему высокому уровню в ¢32,65 за кВт•ч.

16 апреля последние три атомные электростанции Германии прекратили работу.

4 марта немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные консалтинговой компании McKinsey предрекла, что Германия может столкнуться с острой нехваткой электроэнергии в 2025 году, дефицит которой составит 4 ГВт. К 2030 нехватка может достигнуть 30 ГВт. Кризис энергоносителей в ФРГ при росте потребления электричества и одновременном закрытии надежных электростанций неизбежно наступит уже в 2025 году.

27 февраля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финуниверситета при правительстве России Станислав Митрахович в разговоре с «Известиями» сказал, что Германии нужно будет более $1 трлн до 2030 года для комплексного обновления своей энергетической системы. Он пояснил, что в ФРГ надо заменить угольные станции, а также создать систему промышленного хранения энергии, которые могли бы дублировать возобновляемые источники энергии.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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