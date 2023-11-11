Облачно с прояснениями и до +7 градусов спрогнозировали в Москве 11 ноября

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до +7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 11 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +5…+7 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +2.

В Московской области днем прогнозируют +2…+7 градусов, ночью ожидается похолодание до 0 градусов.

Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление — 745–749 мм ртутного столба.

Ранее, 9 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 12 ноября в Москву придут сильные дожди. Как он уточнил, с 9 по 11 ноября дождей не ожидается, снега не будет ближайшие пять–семь дней.

Также 10 ноября Вильфанд отметил, что москвичам пришло время задуматься о смене осеннего гардероба на зимний, так как со среды начнется понижение температуры. Также он сообщил, что небольшой дождь может пройти в ночь на воскресенье. Дождливая погода в Москве продлится до понедельника.