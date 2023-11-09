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Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве с 12 ноября

Вильфанд: глубокий циклон принесет сильные дожди в Москву с воскресенья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 9 ноября сообщил, что ближайшие дни будут достаточно теплыми в Москве, однако 12 ноября придут сильные дожди

«Заметные дожди начнутся в воскресенье. В этот день к Москве подойдет глубокий циклон. В понедельник они продолжатся, осадков выпадет много», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Вильфанд, с 9 по 11 ноября дождей не ожидается, снега не будет ближайшие пять–семь дней.

Температурный фон в течение этой недели не будет сильно меняться. Днем 9–11 ноября прогнозируется +5…+7 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +8 градусов, указал метеоролог.

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Накануне Вильфанд отметил, что первая половина этой недели очень теплая. Температура в понедельник и вторник была выше нормы на 8 градусов. По климату она соответствовала третьей декаде сентября. Теплая и комфортная погода сохранится в Москве в ближайшие дни, осадков не ожидается до воскресенья.

7 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе в Москве ожидается достаточно хорошая и теплая для этого времени года погодабез ночных заморозков и преимущественно без сильных осадков. По его словам, только в выходные на этой неделе ожидаются сильные осадки, которые в основном выпадут в виде дождя.

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