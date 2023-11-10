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Вокалист рок-группы «Рекорд Оркестр» рассказал о страхах коллектива на концертах

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Один из страхов участников рок-группы «Рекорд Оркестр» — исполнение старых песен, об этом в программе «Соль» рассказал вокалист коллектива Тимофей Копылов. Уже в полночь 10 ноября зрители РЕН ТВ смогут увидеть новый выпуск шоу.

Концертный репертуар группы включает порядка 25 композиций. В их числе заглавная песня альбома «Гастарбайтер-буги», который вышел в 2011 году. Именно она принесла «Рекорд Оркестру» первый успех, когда прозвучала в эфире радио «Маяк». До 2019 года группа выпускала только синглы, одним из которых стал трек «Лада Седан», ставший хитом и прославивший коллектив из города Владимира на всю страну.

Однако, как поделились участники, перед исполнением некоторых старых песен на них находит страх, ведь музыкальное произведение не повторяли долгое время. По словам Копылова, однажды группа исполнила композицию, которая последний раз звучала лет 15 назад.

«Спелось, всё сработалось, я даже удивился», — признался музыкант.

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«Рекорд Оркестр» — новый гость программы «Соль». В ее преддверии музыканты в беседе с корреспондентом «Известий» Александром Морозовым рассказали о главной фишке коллектива — иронии в лирике.

Биография музыкального коллектива началась с цыганско-сербского цикла песен, навеянного фильмами сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы. По словам Тимофея Копылова, особенность Кустурицы состоит в том, что он классный мужик.

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