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Группа «Рекорд Оркестр» стала гостем нового выпуска шоу «Соль» на РЕН ТВ

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Главная фишка группы «Рекорд Оркестр» — ирония в лирике. Откровенный разговор группы с ведущими музыкального шоу «Соль» услышал корреспондент Александр Морозов. Уже в полночь 10 ноября зрители РЕН ТВ смогут увидеть новый выпуск шоу.

«Что не песня, то «картина маслом», но всенародную любовь группа «Рекорд Оркестр» получила после выхода песни про самый распространенный российский автомобиль», — рассказывает корреспондент.

Биография музыкального коллектива началась с цыганско-сербского цикла песен, навеянного фильмами сербского режиссера Эмира Кустурицы.

«С Кустурицей нам посчастливилось сыграть, не просто сыграть — мы открывали его концерт. В чем его фишка? Его фишка в том, что он очень классный мужик», — отметил гитарист группы Алексей Барышев.

«Рекорд Оркестр» беззастенчиво смело поет о самом наболевшем, как у мужчин, так и у женщин.

«У меня спросили, что такое «Рекорд Оркестр»? И у меня родилось: «Рекорд Оркестр» — это посмеяться и поплакать», — поделился Барышев.

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Ранее, 29 октября, шоу «Соль» на РЕН ТВ посетила группа «Аффинаж». Коллектив не только выступил на сцене, но и рассказал о своих поклонниках и конфликтах с коллегами.

5 июня РЕН ТВ объявил о возвращении на экран легендарного музыкального шоу «Соль». Новая версия программы объединяет два жанра — живой концерт и эксклюзивное интервью. Она выходит раз в неделю по пятницам в ночном эфире.

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