Музыканты «Рекорд Оркестра» назвали Кустурицу классным мужиком в шоу «Соль»

Музыканты рок-группы «Рекорд Оркестр» рассказали, какое впечатление на них произвел сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Интервью с ними выйдет 10 ноября в полночь в шоу «Соль» на РЕН ТВ.

«Его фишка в том, что он очень классный мужик», — сказал вокалист Тимофей Копылов.

Они также рассказали, что во время их совместного концерта Кустурица сам вспомнил о своем обещании сделать с ними совместное фото.

«Он такой: «Ребят, у нас саундчек. Давайте после саундчека». И разошлись. Саундчек заканчивается, и он такой: «Так, ты сфоткаться хотел, где ребята все?» Нас всех собрал, мы все вместе сфотографировались», — поделился воспоминанием Копылов.

«Рекорд Оркестр» стал новым гостем программы «Соль». В откровенном разговоре с ведущими музыканты рассказали, что их главная фишка — ирония в лирике, а описать их творчество можно словами «посмеяться и поплакать».

Ранее, 29 октября, шоу «Соль» на РЕН ТВ посетила группа «Аффинаж». Коллектив не только выступил на сцене, но и рассказал о своих поклонниках и конфликтах с коллегами.