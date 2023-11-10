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Суд освободил по УДО осужденного по делу Голунова экс-полицейского

Суд освободил по УДО осужденного по делу Голунова экс-полицейского

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Зеленоградский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего полицейского Дениса Коновалова, осужденного по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

«В праздничный день суд удовлетворил ходатайство об УДО Коновалова. Голунов поддержал. Хороший подарок и урок для милиционеров — признал, раскаялся, исправился», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова адвоката.

Ранее, в июне, сообщалось, что трем осужденным по данному делу экс-полицейским, в том числе Коновалову, суд заменил наказания с лишения свободы на принудительные работы

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Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, он не признал свою вину. Спустя несколько дней после его задержания глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с журналиста и увольнении пятерых полицейских, которые вели дело.

В январе 2020 года бывший полицейский Максим Уметбаев частично признал вину в применении к задержанному силы, а Коновалов — в том, что подбросил сотруднику СМИ наркотики, остальные фигуранты не признали вину. В январе были арестованы и отправлены в СИЗО все обвиняемые по делу, кроме Коновалова, которого перевели под домашний арест.

В мае 2021 года ключевого фигуранта уголовного дела о подброшенных Голунову наркотиках, экс-подполковника Игоря Ляховца приговорили к 12 годам колонии. Обвинительные приговоры вынесли в отношении еще четырех фигарунтов дела, они получили от 5 до 8 лет колонии.

16 марта 2022 года первый апелляционный суд общей юрисдикции уменьшил сроки наказания осужденным по делу Голунова. В частности, срок Коновалова был уменьшен на 0,5 года и составил 4,5 года.

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