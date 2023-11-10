СМИ указали на способность МиГ-31 перехватывать самолеты НАТО на большой высоте

Истребители МиГ-31 Северного флота России, отработавшие перехват самолетов противника на большой высоте над Баренцевым морем, способны нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«МиГ-31 демонстрируют возможности перехвата на большой высоте на Крайнем Севере», — сказано в публикации от 8 ноября.

Как отмечается, роль истребителей возрастает на фоне расширения возможностей НАТО в регионе, а также перехода ВВС Норвегии с легких истребителей F-16 на малозаметные истребители-бомбардировщики F-35.

Кроме того, ракеты, установленные на МиГ-31, могут работать выше предела Армстронга и стрелять всеми видами вооружения даже в космосе. У них большая дальность полета, высокая скорость и огромные 60-килограммовые боеголовки. Также МиГ-31 могут действовать в экстремальных погодных условиях.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

Ранее в ноябре журнал MWM сообщил о способности ракет Су-57 достать до баз США на Гуаме и Гавайях. Как отмечается в материале, первое боевое подразделение истребителей расположится на Дальнем Востоке, из-за чего их ключевой потенциальной целью могут стать указанные военные базы.