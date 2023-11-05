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MWM сообщил о способности ракет Су-57 достать до баз США на Гуаме и Гавайях

MWM: новые ракеты Су-57 способны достать до баз США на Гуаме и Гавайях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские истребители Су-57, оснащенные крылатыми ракетами дальнего действия, способны достичь военных баз США, расположенных на острове Гуам и на Гавайях. Об этом 4 ноября сообщает американский журнал Military Watch.

«Единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России в октябре 2023 года получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 км», ― заявили военные обозреватели.

По информации авторов статьи, первое боевое подразделение Су-57 расположится на Дальнем Востоке, из-за чего можно предположить, что их ключевой потенциальной целью могут стать военные базы США на Гуаме и Гавайях.

В статье также говорится, что базы ВКС РФ на Дальнем Востоке дадут возможность дислоцировать Су-57 в радиусе действия, который позволяет при возникновении необходимости атаковать Гуам, не прерываясь на дозаправку. Если российские истребители разместить в стороне мыса Дежнева, то под угрозой удара окажутся объекты на Гавайских островах.

«Действуя над Тихим океаном, немного за пределами воздушного пространства Аляски, истребители могли бы при поддержке средств дозаправки в воздухе также удерживать в пределах досягаемости объекты в ключевых частях континентальной части Соединенных Штатов, включая жизненно важные промышленные объекты в Калифорнии», ― предупредили журналисты.

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Ранее, 13 октября, журнал Military Watch написал, что Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи. Одним из главных преимуществ Су-57 называется возможность использовать ракету P-37М, которая эффективно применяется в зоне СВО, сообщает телеканал «360». В частности, он может поражать цели на дальности 400 км, что в два раза превышает тот же показатель аналогов из США и Китая.

В августе стало известно, что в Су-57 был внедрен комплекс бортовых средств цифровой связи. Новый комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью. Тогда же сообщалось, что для Су-57 создали новые ракеты малой дальности РВВ-МД2. Они опережают американские разработки на 5–10 лет. Разработка и испытания ракеты «воздух-воздух» проведены в короткие сроки. К настоящему времени началось принятие боеприпасов на вооружение.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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