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Врач рассказала о влиянии группы крови на риски развития заболеваний

Врач Исакова: у людей со II группой крови выше риск рака желудка
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Врач-онколог «СберЗдоровья» Суна Исакова 11 ноября рассказала «Известиям», влияет ли группа крови на характер, способности и здоровье человека.

Как сообщила специалист, со времен античности были попытки связать характер человека с особенностями крови: философы Гиппократ и Аристотель выделяли разные типы личности «по крови». Современные исследователи продолжают попытки определить связь группы крови с отличительными чертами характера и личностными качествами.

«Доказательства этой теории пока противоречивы: например, в одном источнике люди со второй группой крови описаны как стрессоустойчивые, а в другом они же считаются легко более подверженными стрессу», — сказала Исакова.

Аналогичные попытки предпринимаются и для уточнения связи группы крови с рисками развития заболеваний, отметила врач.

«Предположительно первая группа (О) крови связана с меньшими рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, но более подвержена тяжелому течению коноровирусной инфекции. У обладателей второй группы (А) крови выше риск рака желудка. Наконец, люди со второй (А) и третьей (В) группами крови более подвержены риску развития сахарного диабета II типа», — сказала Исакова.

Таким образом, это не значит, что только группа крови определяет возможность развития каких-либо заболеваний. Внешние факторы, такие как питание, вредные привычки, гиподинамия также имеют большое значение, резюмировала врач.

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В конце октября врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили сказал, что для профилактики густой крови необходимо правильное и сбалансированное питание. Слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, тромбозом и инсультом, а наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма, указал специалист.

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