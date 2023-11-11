Россияне потратили миллиарды на обучение эзотерике и нутрициологии в 2023 году

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и платформа для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов GetCourse провели исследование и выяснили, как изменился рынок онлайн-образования в России в 2023 году.

На платформе GetCourse представлены онлайн-курсы из 12 основных ниш, среди которых лидирует ниша «Профессия». Оборот в ней в октябре 2023 года превысил 2,5 млрд рублей — это на 69% больше, чем за тот же период в прошлом году. «Профессия» — это навыки, которые человек осваивает, чтобы работать в найме или фрилансером (например: маникюр, массаж, бухучет, программирование, дизайн, эсэмэмщик, коуч и другие).

Направления «Здоровье» (всё, что связано с лечением, самолечением, долголетием, например фейсбилдинг, остеопатия, массаж, нутрициология), «Психология» и «Заработок» (речь идет о предпринимательстве в разных формах — например, маркетплейсы, личный бренд в соцсетях, продюсирование) также показали значительные результаты с оборотом свыше 1,3 млрд рублей в октябре.

Среди школ в нише «Профессия» лидируют проекты в сфере коучинга, в нише «Здоровье» — курсы, связанные с нутрициологией. В нише «Психология» высокие результаты показывают проекты, посвященные профессиональному обучению и воспитанию детей. Также в топе ниши «Эзотерика» (904 млн руб.), «Финансовая грамотность» (739 млн руб.), «Хобби» (625 млн руб.), «Фитнес» (412 млн руб.), «Отношения» (244 млн руб.), «Астрология» (195 млн руб.), «Рисование» (135 млн руб.) и «Языки» (131 млн руб.). Самую яркую динамику показывает «Психология»: выручка в ней за 10 месяцев текущего года более чем на 100% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

По данным «Точки», среднемесячный оборот компаний в сфере образования вырос на 29% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Если в 2022 году среднемесячный оборот компаний составлял 200 тыс. рублей, то в 2023 году достиг 258,28 тыс. рублей. Больше всего нарастили обороты (по сравнению с прошлым годом) предприниматели из Уральского федерального округа (+28,55%), Южного федерального округа (+25,40%), Северо-Западного федерального округа (+23%). Аналитики «Точки» связывают прирост оборотов лидеров среди регионов с их подключением к «Сертификату дополнительного образования», который дает возможность детям обучаться за бюджетные деньги.

В конце июня психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский заявил, что люди обращаются к предсказаниям и экстрасенсам в надежде спрогнозировать развитие событий и впоследствии снизить уровень тревоги.