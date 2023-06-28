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Психолог назвал причины обращения людей к предсказаниям

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский заявил, что люди обращаются к предсказаниям и экстрасенсам в надежде спрогнозировать развитие событий и впоследствии снизить уровень тревоги. Об этом он рассказал в среду, 28 июня, «Газете.Ru».

По словам специалиста, потребность в эзотерике вытекает из стремления оценить уровень потенциальной опасности, особенно когда полученной информации недостаточно. Клинический психолог утверждает, что в подобных случаях чудо-исцеления экстрасенсорика и мистика действительно помогают справиться с беспокойством.

По словам эксперта, первая причина подобных обращений заключается в любопытстве. Он сравнивает человека, посещающего экстрасенса, с ребенком, познающим мир.

Вторая причина — неопределенность. Состояние неосведомленности утомляет человека, в такой ситуации предсказания, давая хоть какие-то ответы, позволяют ему чувствовать себя лучше. Однако имеют место случаи, когда экстрасенсов посещают с целью пожаловаться на происходящие в жизни события.

«Парадокс, но людям куда проще и менее боязливо обратиться к гадалке, чем к психологу, хотя зачастую цель обращения — одинаковая. При этом люди не боятся, что знакомые примут их за сумасшедших, когда они идут к экстрасенсам, но уверены, что так точно подумают при обращении к психологам», — сообщил Самбурский.

Специалист добавил, что гадалки в свою очередь используют стратегию «цепной реакции», толкая человека на многочисленные повторные визиты. Выслушивая собеседника, они предлагают комплексно подойти к решению всех проблем и не останавливаться на одном аспекте. После этого начинаются дополнительные посещения и финансовые вложения. Чтобы не потерять деньги, эксперт советует с осторожностью относиться к услугам экстрасенсов.

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Так, в ноябре прошлого года в Омске возбудили уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 68-летней женщины, перечислившей ложным ясновидящим 2,5 млн рублей. Омичка после гибели мужа обратилась к парапсихологам, которые взяли с нее деньги за сеансы, и за так называемый перерасчет потраченных средств.

В сентябре того же года жительница Благовещенска пострадала в результате общения с гадалкой через интернет. 43-летняя женщина лишилась 860 тыс. рублей.

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