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Решетников спрогнозировал рекордный товарооборот между РФ и Белоруссией
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Решетников спрогнозировал рекордный товарооборот между РФ и Белоруссией

Решетников: товарооборот между РФ и Белоруссией в 2023 году станет рекордным
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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2023 году станет рекордным. Об этом 10 ноября заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

«Наши экономики вышли на рекордные цифры по многим направлениям. Взаимный товарооборот в прошлом году достиг исторического максимума — вырос на 14%, до 3 трлн российских рублей. Судя по цифрам за девять месяцев нынешнего года, в этом году мы превысим эти показатели», — приводит «Известиям» пресс-служба Минэкономразвития РФ слова главы министерства.

Россия является ключевым поставщиком мяса, рыбы, какао, черных металлов, алюминиевой проволоки, труб, подшипников, машин и ж/д локомотивов в Белоруссию. В то же время около 85% всего экспорта белорусской молочной продукции приходится на РФ. Также из республики поставляются изделия из черных металлов, шины, машиностроительное оборудование и сельскохозяйственная техника.

Кроме того, Решетников заявил, что около 90% мероприятий выполнено из 28 союзных программ России и Белоруссии.

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