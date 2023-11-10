Решетников спрогнозировал рекордный товарооборот между РФ и Белоруссией

Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2023 году станет рекордным. Об этом 10 ноября заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

«Наши экономики вышли на рекордные цифры по многим направлениям. Взаимный товарооборот в прошлом году достиг исторического максимума — вырос на 14%, до 3 трлн российских рублей. Судя по цифрам за девять месяцев нынешнего года, в этом году мы превысим эти показатели», — приводит «Известиям» пресс-служба Минэкономразвития РФ слова главы министерства.

Россия является ключевым поставщиком мяса, рыбы, какао, черных металлов, алюминиевой проволоки, труб, подшипников, машин и ж/д локомотивов в Белоруссию. В то же время около 85% всего экспорта белорусской молочной продукции приходится на РФ. Также из республики поставляются изделия из черных металлов, шины, машиностроительное оборудование и сельскохозяйственная техника.

Кроме того, Решетников заявил, что около 90% мероприятий выполнено из 28 союзных программ России и Белоруссии.

Ранее, 23 июля, президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что все планы развития отношений между двумя странами реализуются лучше, чем ожидалось. При этом он отметил хорошее состояние экономик государств, а также рост товарооборота.