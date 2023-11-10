Песков рассказал о процедуре помилования осужденных за участие в СВО

Участвующие в СВО осужденные искупают свою вину кровью на поле боя. Об этом 10 ноября во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — сказал он.

Так Песков прокомментировал сообщения СМИ о помиловании Владислава Канюса, осужденного за убийство 23-летней студентки Веры Пехтелеевой в 2020 году.

Пресс-секретарь пояснил, что процесс помилования включает в себя целую процедуру. Решения принимают соответствующие комиссии разного уровня, после чего документы направляются президенту России Владимир Путину.

«<...> это признание вины самим осуждённым, это решение сначала на уровне ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний. — Ред.), потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом <...> документы представляются президенту», — рассказал пресс-секретарь.

Второй путь помилования для заключенных подразумевает искупление вины кровью на поле боя, добавил Песков.

3 ноября правительство РФ утвердило особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Согласно новым правилам, заключенные будут регистрироваться посредством военкоматов, расположенных по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту. Действие закона распространяется на лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, имеющих судимость, кроме судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.