Эксперты рассказали о неожиданных находках в номерах гостей отелей

Каждый пятый путешественник в 2023 году забывал что-либо в отелях. О находках рассказали 10 ноября эксперты сервиса бронирования Отелло и аналитики медиахолдинга Rambler&Co.

Каждый пятый турист забывал вещи в гостиницах один или два раза, а 1% опрошенных — трижды. Еще 1% респондентов указали, что «постоянно что-то оставляют в отелях».

Чаще всего туристы забывают одежду или обувь (20%) и зарядные устройства (18%), а также туалетные принадлежности (11%). В список вошли мобильные устройства (7%), зубные щетки и паспорта (по 4%), уточняет «РИА Новости».

По словам экспертов, туристы забывают в отелях даже автомобили. Так, в одном из отелей Алтая гость забыл внедорожник Lexus. Сотрудники гостиницы обнаружили его на парковке после отъезда семьи. Только после звонка техподдержки владелец машины вспомнил, что они с женой приехали на двух автомобилях, а уехали на одном.

Ранее, 18 октября, стало известно, что в России призвали ужесточить правила получения гостиницами звезд. По словам президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, проблема состоит в организациях, которые занимаются присвоением отелям звезд. Он отметил, что есть много недобросовестных и неквалифицированных экспертов.