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В России ужесточат правила получения гостиницами звезд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России призвали серьезно ужесточить требования к компаниям, которые присваивают отелям звезды, из-за их некачественной работы. С таким предложением в адрес Минэкономразвития выступили сразу несколько гостиничных ассоциаций.

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«Сейчас система классификации работает не в полной мере, с нарушением требований. Проблема — в организациях, которые занимаются присвоением отелям звезд. Есть много недобросовестных и неквалифицированных экспертов. Необходимо повысить требования к их образованию, опыту работы», — сказал «Известиям» президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин.

По его мнению, количество компаний по классификации отелей также следует сократить в 5–7 раз — с нынешних 226 до 30–40.

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что рассмотрят предложения турбизнеса и уточнили, что в профильном комитете Госдумы их поддерживают.

«До конца года планируем сформировать пакет изменений в законодательную и нормативную базу», — сказали в ведомстве.

Обязательное присвоение звезд отелям в России действует с 1 января 2021 года, до этого классификация была добровольной. Звезды должны давать туристам возможность ориентироваться на рынке и получать уровень сервиса, на который они рассчитывают. Однако около четверти российских путешественников считают, что звездность отелей в России не соответствует заявленной, показал экспресс-опрос платформы «Кукушка» специально для «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оценка без глаз: российским отелям усложнят получение звезд

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