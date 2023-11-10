Сооснователя Apple Стива Возняка выписали из больницы после микроинсульта

Сооснователя американской технологической компании Apple Стива Возняка выписали из больницы в Мехико, куда он попал из-за кровоизлияния в мозг. Об этом 10 ноября он заявил в беседе с The New York Times.

«Я вернулся домой и чувствую себя хорошо», — сказал Возняк в интервью газете.

Издание уточняет, что во время своей поездки на Всемирный бизнес-форум в Мехико он почувствовал головокружение и обратился в больницу. По результатам исследований врачи обнаружили у сооснователя Apple капиллярное кровоизлияние в мозг. В итоге в больнице он провел сутки.

Из-за произошедшего он вынужден пропустить мероприятия в Дубае, Медельине и Баку, где должен был выступить в качестве спикера.

О том, что у бизнесмена произошел ишемический инсульт и его госпитализировали, стало известно ранее, 8 ноября.

Стив Возняк и Стив Джобс основали компанию Apple в 1976 году. Спустя четыре года она вышла на IPO (первичное публичное размещение акций компании на фондовой бирже) и была оценена в $1,8 млрд. В настоящий момент Apple является самым дорогим брендом в мире.