Сооснователя Apple Стива Возняка госпитализировали с инсультом

У сооснователя технологического гиганта Apple Стива Возняка произошел ишемический инсульт. Об этом 8 ноября сообщила издание El Sol de Mexico.

Предпринимателя госпитализировали в Мехико, где он должен был выступить на бизнес-форуме. Состояние 73-летнего Возняка не уточняется.

Выступление программиста было запланировано на 16:00 8 ноября (01:00 мск 9 ноября), однако его отменили. По словам организаторов, причиной стали медицинские показания.

Стив Возняк и Стив Джобс основали компанию Apple в 1976 году. Спустя четыре года она вышла на IPO (первичное публичное размещение акций компании на фондовой бирже) и была оценена в $1,8 млрд. В настоящий момент Apple является самым дорогим брендом в мире.

Ранее, 4 октября, американского актера Кевина Спейси срочно госпитализировали в столице Узбекистана с подозрением на инфаркт. На несколько секунд у него полностью онемела левая рука. В больнице провели МРТ-исследование и общее обследование, но диагноз не подтвердился.