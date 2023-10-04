Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт

Американского актера Кевина Спейси срочно госпитализировали в столице Узбекистана с подозрением на инфаркт, сообщает издание The Sun 4 октября.

«Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа, после того как у него онемела рука на кинофестивале», — говорится в сообщении издания.

На несколько секунд у Спейси полностью онемела левая рука. Его срочно доставили в больницу, где провели МРТ-исследование и общее обследование, но диагноз не подтвердился, уточняет газета.

Актер присутствовал на Ташкентском международном кинофестивале, который проводился с 29 сентября по 3 октября.

Ранее, 26 июля, жюри присяжных суда Лондона признало Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии. 64-летний лауреат премии «Оскар» был оправдан по девяти пунктам обвинения, в том числе по обвинениям в сексуальном насилии и принуждении к сексуальным действиям.

Спейси не признал себя виновным по выдвинутым против него обвинениям, включая сексуальные домогательства. Во время дачи показаний актер настаивал на том, что он никогда не подвергал сексуальному насилию троих из четырех обвинителей, которые описали инциденты с его участием между 2001 и 2013 годами.

До этого, 20 октября 2022 года, Спейси был оправдан по делу о домогательствах в отношении своего коллеги Энтони Рэппа. Присяжные постановили, что действия актера в 1986 году не имели сексуального характера в отношении 14-летнего Рэппа.

Скандал вокруг актера разгорелся, после того как в 2017 году Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил каминг-аут.

В том же году актера обвинили в сексуальном насилии и домогательствах в общей сложности минимум 15 человек, в частности режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберто Кавазос и Гарри Дрейфус, сын актера из фильма «Челюсти» Ричарда Дрейфуса. На фоне скандала компания Netflix сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона «Карточного домика», в котором снимался актер.