Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назначил нового посла РФ в Пакистане
Мир
Спецборт МЧС доставил 25 т гуманитарной помощи для сектора Газа
Экономика
У территориальных органов ФАС появились полномочия по проверке тарифов
Мир
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Мир
В США заявили о фактическом проигрыше Украины в конфликте с Россией
Мир
Постпред Палестины осудил действия СБ ООН в ситуации с сектором Газа
Общество
СК РФ возбудил дело после пропажи связи с Ан-2 на Чукотке
Мир
На Украине за год значительно сократилось число миллиардеров
Мир
Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты
Происшествия
Средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Крымом и еще один над Тульской областью
Общество
Второй Российский винодельческий форум открылся в Москве
Пресс-релизы
Стартовал Всероссийский конкурс для молодых журналистов, блогеров и авторов ТГ-каналов
Пресс-релизы
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон посетил выставку-форум «Россия»

Поиски пропавшего Ан-2 на Чукотке планируют продолжить утром 11 ноября

Росавиация: поиски пропавшего Ан-2 продолжатся с улучшением погодных условий
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Операция по поиску пропавшего самолета Ан-2 на Чукотке начнется снова, как только это позволят сделать погодные условия, предположительно, небо станет яснее в субботу, 11 ноября. Об этом сообщили 10 ноября в Росавиации.

«Поисково-спасательная операция с использованием вертолета будет возобновлена с улучшением погодных условий. Предположительно, это произойдет в субботу, 11 ноября, утром по местному времени (разница с Москвой — девять часов)», — отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как указали авиационные специалисты, в последний раз сигнал с воздушного судна зафиксирован в районе сопки Купол.

Жесткая посадка: за что пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ дали шесть лет
В суде назвали причины крушения самолета, в результате которого погиб 41 человек

Об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС ранее в этот день. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с самолетом Ан-2 потеряна. Уточнялось, что воздушное судно не совершило посадку в месте назначения в установленное время. По предварительным данным ведомства, на борту находятся два члена экипажа и пассажир.

Тогда же в МЧС сообщили, что для проверки маршрута, которым следовал самолет, направились спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». На борту вертолета ведомства находились шесть человек, из них один медицинский работник, два спасателя и три члена экипажа. Позже в МЧС отметили, что поиски пропавшего самолета с воздуха приостановлены из-за непогоды, однако наземные поиски судна продолжаются.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России по факту пропажи самолета возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023