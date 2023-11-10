Поиски пропавшего Ан-2 на Чукотке планируют продолжить утром 11 ноября

Операция по поиску пропавшего самолета Ан-2 на Чукотке начнется снова, как только это позволят сделать погодные условия, предположительно, небо станет яснее в субботу, 11 ноября. Об этом сообщили 10 ноября в Росавиации.

«Поисково-спасательная операция с использованием вертолета будет возобновлена с улучшением погодных условий. Предположительно, это произойдет в субботу, 11 ноября, утром по местному времени (разница с Москвой — девять часов)», — отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как указали авиационные специалисты, в последний раз сигнал с воздушного судна зафиксирован в районе сопки Купол.

Об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС ранее в этот день. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с самолетом Ан-2 потеряна. Уточнялось, что воздушное судно не совершило посадку в месте назначения в установленное время. По предварительным данным ведомства, на борту находятся два члена экипажа и пассажир.

Тогда же в МЧС сообщили, что для проверки маршрута, которым следовал самолет, направились спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». На борту вертолета ведомства находились шесть человек, из них один медицинский работник, два спасателя и три члена экипажа. Позже в МЧС отметили, что поиски пропавшего самолета с воздуха приостановлены из-за непогоды, однако наземные поиски судна продолжаются.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России по факту пропажи самолета возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.