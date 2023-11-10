«Механика» или «автомат» — какую коробку передач выбрать

Задолго до покупки автомобиля, водители, а особенно еще юные автомобилисты, задумываются о выборе коробки передач и о том, на каком механизме проходить обучение. Выбор между механической и автоматической коробками передач зависит от личных предпочтений водителя, стиля вождения и конкретных условий использования автомобиля. Каковы особенности и отличия двух наиболее популярных механизмов — расскажут «Известия».

Чем отличается «механика» от «автомата»

Механическая коробка передач от автоматической отличается в первую очередь принципом работы. «Механика» работает за счет ручного переключения коробки передач, поэтому здесь важна роль водителя для отслеживания числа оборотов двигателя.

При использовании автомобиля с механической коробкой передач необходимо чувствовать машину и своевременно переключать передачи с помощью сцепления. Можно отметить то, что вождение на «механике» требует больше навыков и опыта водителя, чем на «автомате».

«Автомат» переключает передачи в момент достижения определенного давления масла, и, следовательно, числа оборотов двигателя, водителю не требуется лишний раз обращать внимание на приборы и менять положение рычага переключения коробки передач, выжимая сцепления. К слову, данной педали у машин, снаряженных автоматической коробкой передач нет.

Плюсы и минусы «механики»

Механическая коробка передач считается базовой и классической, а также более бюджетной в сравнении с другими коробками передач.

Рассматривая положительные стороны «механики», можно выделить как саму цену на автомобиль, так и стоимость обслуживания машины в различных сервисах. В финансовом плане «механика» выгодно отличается от других вариантов коробок передач. На механической коробке есть возможность контролировать расход топлива, что также экономит средства водителей.

Другим плюсом является более эффективная передача мощности, поскольку нет потерь от гидротрансформатора, которые могут быть в автоматической коробке передач. Есть возможность буксировки, запуска двигателя с разгона, что проблематично провернуть при любой другой трансмиссии. Отметить стоит и то, что масло в механической коробке передач прогревается значительно быстрее и автомобиль не будет ехать рывками по снежной дороге.

Говоря о минусах, главным отрицательным моментом для обладателей «механики» является то, что она требует определенных навыков. Начинающие водители зачастую не могут справиться с механической трансмиссией, да и опытные водители после езды на «автомате» не всегда могут перестроится на «механику». Водителю необходимо при поездке следить за оборотами двигателя и своевременно переключать передачи. Делать это нужно очень умело и плавно, иначе чревато тем, что машина будет двигаться рывками или же вовсе заглохнет. А при пробках «механика» становится особенно неудобной в работе.

Плюсы и минусы «автомата»

Основное достоинство «автомата» заключается в том, что он избавляет автомобиль от сцепления и третьей педали. Этот вид трансмиссии самостоятельно переключает передачи, делая движения более плавным, а управление – простым. Автоматическую коробку передач очень ценят за предоставляемое ею удобство для водителей автомобилей, поэтому «автомат» хорошо подойдет для новичков.

При правильном обслуживании автоматическая трансмиссия довольно долго прослужит, но цена замены и ремонта будет всё же велика.

Главный минус — большая стоимость автомобиля и высокие требования к обслуживанию такой коробки передач. Также среди недостатков относительно высокий расход топлива, так как нет возможности регулировать подачу, как при поездках на «механике», но на более новых моделях автомобилей этот минус уже становится неактуальным.

Еще одним существенным аргументом «против» является ограничение в водительских правах. Если в автошколе было обучение на автомобиле с автоматической коробкой передач и на ней же сдавался экзамен, то ездить в дальнейшем можно будет лишь с «автоматом». Сесть после «автомата» на «механику» с такими правами не получится, это будет возможно лишь после прохождения определенного обучения. Но несмотря на некоторые минусы, популярность коробок автоматов стремительно растет.

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