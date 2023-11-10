Военные РФ собрали арсенал сбитых украинских дронов в лесу под Кременной

В лесу под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) по окончании боев находят много опасных находок, однако среди некоторых из них попадаются и полезные — это сбитые украинские дроны. Об этом 10 ноября рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

На один из таких беспилотников он наткнулся во время осмотра леса вместе с российским военным. У дрона были сразу же заметные внешние повреждения из-за пожара, однако некоторые детали внутри уцелели.

«Флешки нет, батарея испорчена, но трофей сгодится. Камера целая. На запчасти пойдет. Хороший», — обсудили корреспондент и военный находку.

В это время в небе над местом их нахождения завис уже действующий беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поэтому мужчинам пришлось срочно менять свое местоположение, чтобы дрон не успел передать украинской стороне их координаты.

Находки, собранные в лесу, хранятся неподалеку в одном из блиндажей. Как показал военкор, в коллекции вражеских «птичек» — и камикадзе, и бомбардировщики, и дорогие корректировщики с тепловизионными камерами. Одним словом, «хорошие подарки», констатируют военные.

По подсчетам командира разведроты спецназа «Ахмат» с позывным Шрам, в целом стоимость найденных украинских дронов составляет около 1,7 млн рублей.

Ранее, 4 ноября, начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов в интервью Independent рассказал, что ВСУ намерены активизировать использование дронов зимой. В то же время, Баранов признал, что у российской стороны «много людей и много ресурсов».

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что Вооруженные силы РФ в период с 28 октября по 3 ноября нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. В результате были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотников и безэкипажных катеров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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