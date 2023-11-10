Пленный ВСУ рассказал о своем тюремном прошлом

Находящийся в российском плену снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Гурин из Днепропетровской области рассказал, что в его подразделении было 80% бывших заключенных, из числа которых и он сам. Об этом пленный сообщил 10 ноября на видеозаписи, предоставленной «Известиям».

«Когда меня призвали в армию, 80% было бывших заключенных с моего призыва, с нашей роты. Я в оружии не соображаю, я не служил по причине судимости. За кражу видеомагнитофона, залез в квартиру», — рассказал он.

По его словам, перед тем, как попасть на фронт, их роту в течение двух месяцев обучали стрелять из любых видов оружия — РПГ (ручного противотанкового гранатомета), автоматов. После направлены служить в село Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики (ДНР). Затем на первом же боевом задании призывникам сообщили, что они будут служить в составе пехоты, и заставили их копать окопы.

«С нами были иностранцы, америкосы, джевелинщики. Но потом они отошли на 800 м назад [в тыл], обратно. В бою на меня налетел российский дрон с камерой — скинул на меня снаряд. Пацаны, что со мною, сдались в плен добровольно. А я лежал в блиндаже, мне пятку раздробило. Потом люди с русской армии подошли, спросили, если кто есть в блиндаже, сдавайтесь. Я выполз на четвереньках», — сообщил пленный.

Он отметил, что российские военные ему оказали медицинскую помощь, наложили гипс. И поблагодарил солдат-медиков за то, что помогли и сдержали слово, что пленные будут жить. Другим украинцам он также посоветовал сдаваться в плен, а тем, кто еще не в армии, — отказываться от службы.

«Я жил нормально без НАТО, работал на шахте нормально. Получал зарплату. У меня дети, жена. Я не коммерсант. Мне, простому работяге, в НАТО совершенно не надо», — добавил он.

Ранее 10 ноября трое военнослужащих ВСУ записали видеообращение в Авдеевке под Донецком, в котором заявили, что в их роте больше никого не осталось, а командование армии «кидает солдат на смерть» и занимается вымогательством. Видеоролик они опубликовали в соцсети TikTok.

До этого, 7 ноября, пленный боец ВСУ Виталий Сердюк рассказал «Известиям», что на момент сдачи в плен российским войскам на одной из позиций украинской армии из 60 бойцов оставались лишь 16 человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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