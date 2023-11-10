Бойцы ВСУ заявили об уничтожении практически всей своей роты

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение в Авдеевке под Донецком, в котором заявили, что в их роте больше никого не осталось, а командование армии «кидает солдат на смерть» и занимается вымогательством. Соответствующий видеоролик был опубликован в соцсети TikTok.

«С первого взвода на данный момент осталось всего-навсего три человека. Людей больше нет, закончились. Вопрос был к замполиту, но он, как видите, спрятался и не хочет с нами разговаривать. Что дальше будет, я не знаю. Вот это всё, что осталось от роты, больше нет никого», — сказал автор видео.

По словам солдата, у военных ВСУ отсутствует нужное им обеспечение. Вместо него постоянно встречается вымогательство денег со стороны вышестоящих по званию, боец отметил, что личному составу приходится самостоятельно покупать даже лекарства, а у командиров нет желания выслушивать подчиненных.

«С нами не хотят разговаривать. Нас просто-напросто бойкотируют, пацанов всех кидают на смерть. Поддержки нет. Командование отдает преступные приказы», — рассказал он.

Военнослужащий подчеркнул, что руководство армией не отвечает ни на один вопрос, а просто грозит тюрьмой.

5 ноября стало известно, что один из солдат 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ обвинил в смертельном инциденте на церемонии награждения руководство соединения, а также возложил на командование ответственность за гибель бойцов.

Позднее, 9 ноября, сообщалось, что минимум 19 военных ВСУ, включая нескольких высокопоставленных офицеров, погибли в подконтрольной Киеву части Запорожской области во время церемонии награждения военнослужащих бригады.

Кроме того, 7 ноября пленный боец ВСУ Виталий Сердюк рассказал «Известиям», что на момент сдачи в плен российским войскам на одной из позиций украинской армии из 60 бойцов оставались лишь 16 человек.

Ранее, 27 октября, пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал «Известиям» о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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