На момент сдачи в плен российским войскам на одной из позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 60 бойцов оставалось лишь 16 человек. Об этом 7 ноября рассказал «Известиям» пленный боец ВСУ Виталий Сердюк.

«Нас вот сейчас на позиции, на которые мы выходили, нас осталось 16 человек. Было, я даже не знаю, <...> около 60 [человек]», — сказал Сердюк.

Так, по его словам, в украинской армии он прослужил всего четыре месяца, два из которых провел в больнице. Его вместе с другими бойцами привезли на позиции, когда было темно. В 11 утра Вооруженные силы (ВС) РФ начали обстреливать их из гранатометов, минометов и танков. Те, кто был на этих позициях еще до него, начали получать ранения и погибать.

«Мы потихоньку начали выносить их, оказывать первую помощь, они откатились. Нам прислали новую группу из двух человек ночью», — добавил пленный.

На следующее утро к ним прислали еще одно подкрепление, но на этот раз из десантно-штурмового взвода (ДШВ). При этом утро проходило по тому же сценарию, что и предыдущее.

«<...> опять то же самое — обстрел начался. Дэшавэшников начало «двухсотить» (убивать. — Ред.), потом «задвухсотило» нашего одного», — рассказал Сердюк.

Затем начался штурм позиций российскими бойцами. Сначала украинским военным предложили сдаться, и товарищ Сердюка с позывным Малек согласился. Один из бойцов ВС РФ выглянул из-за угла, но по нему кто-то открыл огонь, после чего началась стрельба. Пленный уточнил, что в ходе этой перестрелки погибли Малек и другой его сослуживец по кличке Паровоз.

«Ребята (ВС РФ. — Ред.) взяли нас в плен и эвакуировали. Напоили, ребятам давали курить», — добавил Сердюк.

Ранее, 27 октября, пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал «Известиям» о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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