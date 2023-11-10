У территориальных органов ФАС появились полномочия по проверке тарифов

У территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России появились полномочия по проверке тарифов, сообщили «Известиям» в службе.

«Правительство РФ утвердило соответствующее постановление. По поручению ФАС России региональные управления смогут самостоятельно проводить внеплановые выездные и документарные проверки», — сообщили в антимонопольном органе.

Как объяснили в ФАС, эта мера позволит расширить охват контрольно-надзорной деятельности для более эффективного реагирования в случае необоснованного роста тарифов.

«При этом выносить акт по итогам проверки и контролировать его исполнение по-прежнему будет центральный аппарат ФАС России. Это позволит сохранить единообразие правоприменительной практики и уровень контрольных процедур. Полномочия по рассмотрению обращений в сфере госрегулирования тарифов также остаются за центральным аппаратом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, документ предусматривает сокращение сроков некоторых контрольных мероприятий. Это повысит оперативность проводимых контрольных мероприятий, убеждены в ФАС.

Ранее, 2 ноября, в ФАС сообщили «Известиям», что служба предложила с 1 января 2024 года в регионах РФ ввести дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня перекрестного субсидирования (доплату бизнеса за снижение тарифов для россиян). Там уточнили, что переход на такие тарифы позволит снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом в стране. Кроме того, дифференцированные тарифы на электроэнергию защитят добросовестных потребителей, добавили в пресс-службе антимонопольного органа.