ФАС объяснила преимущества перехода на дифференцированные энерготарифы в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 января 2024 года в регионах РФ ввести дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня перекрестного субсидирования (доплату бизнеса за снижение тарифов для россиян), сообщили «Известиям» в службе 2 ноября. Переход на такие тарифы в том числе позволит бороться с «серым» майнингом, добавили в ведомстве.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что правительство хочет побудить российские регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения.

«В качестве нововведения ФАС России предлагает, не меняя формулы [расчета максимального размера перекрестного субсидирования] с 1 января 2024 года в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня перекрестки в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления)», — рассказали «Известиям» в службе.

Там уточнили, что переход на такие тарифы позволит снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с «серым» майнингом в стране.

«Тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы. ФАС России данные решения проконтролирует», — подчеркнули в службе.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году рост тарифов на коммунальные услуги в России составит 9,8%. В 2025-м индексация составит 5,7%, в 2026-м — 4%, считают в министерстве. При этом член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что тарифы ЖКУ индексируются раз в год, и такая обыденная процедура призвана устранить последствия инфляции, выравнять платежный баланс и поддержать работу организаций ЖКХ.

10 октября стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается ввести в РФ обязательный независимый аудит управляющих компаний, чтобы избежать необоснованного повышения тарифов за ЖКУ.