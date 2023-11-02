СМИ узнали о планах властей изменить расчеты тарифов на электричество

Российское правительство предложило перевести население регионов на новые тарифы на электроэнергию, которые будут привязаны к учету объемов потребления. Об этом 2 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, правительство намерено побудить регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения. Таким образом, ставка будет увеличиваться при росте потребления. Уточняется, что субъекты, которые примут предложение, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения).

Как указано в статье, если регион откажется от нового тарифа, будет предлагаться субсидирование за счет бюджетов региона.

Издание уточняет, что в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили ввести эту меру с 1 января следующего года.

В мае тариф на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) повысился на 6,3% до конца 2023 года. В ФАС объяснили эти изменения реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе. При этом в службе уточнили, что для населения тарифы, как и заявлялось ранее, изменятся только с 1 июля 2024 года.

Еще в апреле президент России Владимир Путин заявил, что в стране в ближайшие полтора года индексации тарифов ЖКХ быть не должно. Он пояснил, что правительство передвинуло следующую индексацию на 1 июля 2024 года. По его словам, благодаря переносу индексации в бюджете появились средства, которые могут быть направлены на развитие системы ЖКХ в регионах РФ.