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ФАС заявила о защите потребителей с помощью дифференцированных тарифов

В ФАС считают, что дифференцированные тарифы защитят потребителей
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Дифференцированные тарифы на электроэнергию защитят добросовестных потребителей, которые используют ее только для бытовых нужд, заявили «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа.

«Для населения они будут утверждаться с учетом строгих ограничений индекса платы граждан. Таким ценам антимонопольная служба уделяет пристальное внимание и отменяет решения региональных органов, если были нарушены предельные уровни тарифов», — пояснили в ФАС.

Там отметили, что, прежде чем установить диапазоны объемов потребления электроэнергии, региональные органы власти рассчитывают ее потребление населением. В результате устанавливаются такие диапазоны, которые позволяют гражданам удовлетворять все потребности без их превышения.

«Дифференцированные тарифы применяются уже в семи регионах. В ФАС России от граждан жалоб не поступало. Проведенные контрольно-надзорные мероприятия также не выявили нарушений. Диапазоны потребления электроэнергии установлены на необходимом уровне для удовлетворения потребностей домохозяйств и не повлекли дополнительных расходов граждан», — указали в службе.

Также там отметили, что метод установления тарифов поможет снизить перекрестное субсидирование и бороться с «серым» майнингом.

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ФАС предложила изменения в законодательстве, связанные со снижением перекрестного субсидирования в некоторых регионах. В случае принятия изменения могут вступить в силу с 1 января 2024 года, однако это не означает изменение тарифов с этой даты. Уровень тарифов, как и прежде, будет меняться с 1 июля 2024 года с учетом всех предусмотренных ограничений.

10 октября стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается ввести в РФ обязательный независимый аудит управляющих компаний, чтобы избежать необоснованного повышения тарифов за ЖКУ.

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