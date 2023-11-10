В США врачи провели первую в мире пересадку человеку целого глаза

Американские врачи впервые в истории провели пересадку человеку целого глаза. Об этом 9 ноября пишет Reuters.

Пациентом стал 46-летний военный ветеран из Арканзаса. Мужчина получил серьезные травмы при случайном соприкосновении с проводом под напряжением. Он потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть щеки и подбородок до кости.

«Команда хирургов медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица», — сообщают врачи.

Операция прошла еще 27 мая. Она длилась примерно 21 час, в ней были задействованы 140 хирургов и медицинских сотрудников.

Как указано, пока неизвестно, сможет ли мужчина видеть новым глазом, но «пересаженный глаз продемонстрировал важные признаки здоровья, в том числе хорошо функционирующие кровеносные сосуды и многообещающую сетчатку». По словам врачей, это достижение поможет открыть новые возможности для прогресса в лечении зрения.

Ранее, 1 ноября, стало известно о смерти в штате Мэрилэнд в США второго пациента, которому пересадили сердце свиньи. Сразу после операции новый орган работал хорошо, в первый месяц у Лоуренса Фосетта не было никаких признаков отторжения. уточнялось, что в последние дни у его сердца начали проявляться начальные признаки отторжения. Врачи отметили, что это самая серьезная проблема при традиционных трансплантациях, в том числе человеческих органов.