В США умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
В штате Мэрилэнд в США умер второй пациент, которому пересадили сердце свиньи. Об этом 1 ноября сообщает медицинский центр Мэрилэндского университета Соединенных Штатов.
«С большой печалью мы сообщаем о кончине Лоуренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимой болезнью сердца, которому была проведена вторая в мире генетически модифицированная пересадка сердца свиньи. Мистер Фосетт получил трансплантацию 20 сентября и прожил почти шесть недель после операции», — говорится в сообщении на сайте университета.
Фосетт скончался 30 октября. Сообщается, что в последние дни у его сердца начали проявляться начальные признаки отторжения. Врачи отмечают, что это самая серьезная проблема при традиционных трансплантациях, в том числе человеческих органов.
В университете рассказали, что сразу после операции пересаженное сердце работало очень хорошо, в первый месяц у Фосетта не было никаких признаков отторжения. Он проходил физиотерапию и работал над восстановлением способности ходить.
Отмечается, что Фосетт поступил в больницу в сентябре этого года. У него была терминальная стадия сердечной недостаточности. Незадолго до операции у него остановилось сердце, ему потребовалась реанимация.
Жена пациента Энн Фосетт поблагодарила врачей медицинского центра Университета Мэриленда за уход, оказанный ее супругу, и поддержку членов их семьи в течение многих дней.
Первый пациент с пересаженным сердцем свиньи также скончался. The New York Times 5 мая сообщила, что Дэвид Беннетт-старший был заражен свиным вирусом после пересадки.
Он перенес операцию в январе 2022 года. Его новое сердце функционировало в течение двух месяцев, но ученые полагают, что причиной смерти мужчины мог стать свиной вирус, так как признаков отторжения органа не было.