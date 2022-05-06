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Ученые выяснили причину смерти человека с пересаженным сердцем свиньи

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Операция по пересадке сердца
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/University of Maryland School of Medicine
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Мужчина из Мэриленда, перенесший пересадку сердца от свиньи к человеку, был заражен свиным вирусом, выяснили ученые Медицинской школы Университета Мэриленда, о чем в четверг, 5 мая, сообщила The New York Times.

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Дэвид Беннетт-старший перенес операцию в январе 2022 года. Его новое сердце функционировало в течение двух месяцев, но ученые полагают, что причиной смерти мужчины мог стать свиной вирус,так как признаков отторжения органа не было.

Доктор Бартли Гриффит, хирург, специализирующийся на трансплантации в Медицинской школе Университета Мэриленда, провел уникальную операцию, а также сообщил об осложнении, которое, возможно, привело к смерти.

По мнению Гриффита, наличие ДНК вируса у пациента могло способствовать внезапному ухудшению состояния более чем через месяц после трансплантации. Но не было никаких доказательств того, что у пациента развилась активная вирусная инфекция или что его организм отторг модифицированное сердце свиньи.

Согласно изданию, сотрудники Университета Мэриленда проверяли животное на наличие вирусов, и цитомегаловирус свиньи, который, по мнению ученых, мог сыграть определенную роль в смерти Беннетта, — не был обнаружен до процедуры пересадки сердца.

Гриффит напомнил, что у Беннетта было неизлечимое заболевание сердца, и он не имел права на пересадку человеческого сердца из-за нехватки человеческих органов, так как ранее не выполнял предписаний врача.

«Мы начали думать, что вирус, который проявился очень рано, на 20—й день, как вспышка, начал развиваться и со временем захватил всё. На 45-й день он [пациент] выглядел действительно напуганным. Что-то произошло. Он выглядел больным. Он потерял интерес ко всему и не хотел с нами разговаривать. Он лежал в постели, тяжело дыша, у него был легкий жар», — рассказал хирург.

Эксперты отмечают, что процедура трансплантации может вызвать проблемы с точки зрения передачи вирусов между животными и людьми. Точные причины смерти Беннета-старшего выясняются.

20 января стало известно, что врачи из США провели уникальную операцию по пересадке человеку двух почек свиньи. Получателем почек стал 57-летний мужчина, который впал в кому. Чтобы провести операцию, ученым пришлось получить согласие его родственников.

Через несколько месяцев состояние мужчины ухудшилось. Он умер 8 марта в возрасте 57 лет спустя два месяца после операции в медицинском центре университета Мэриленда. Врачи не назвали точную причину смерти, а лишь отметили, что в последние дни его состояние стало хуже.

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