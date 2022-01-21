Ученые из США впервые пересадили человеку две почки свиньи

Медики из США провели уникальную операцию по пересадке человеку двух почек свиньи. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг, 20 января, в журнале American Journal of Transplantation.

Отмечается, что перед операцией была проведена работа по ликвидации участков генома свиньи, которые вызывают отторжение со стороны иммунной системы человека.

Получателем почек стал 57-летний мужчина, который впал в кому. Чтобы провести операцию, ученым пришлось получить согласие его родственников.

Биологи научились удалять гены, отвечающие за работу системы распознавания своего и чужого органа в начале прошлого десятилетия, что позволило осенью прошлого года пересадить человеку одну почку свиньи, говорится в публикации.

Уточняется, что до открытия 2010-х годов человеческий иммунитет длительное время отторгал чужеродный органы, не позволяя развернуться трансплантологам.

14 января сообщалось о том, что в Мэриленде пересадили генетически модифицированное свиное сердце 57-летнему пациенту. По словам сына мужчины, операция, на которую пошли врачи, является чудом. Он рассказал, что его отец находился в операционной три дня подряд. У него много отеков по всему телу, и он очень страдает, его исцеление будет длительным процессом.

В конце октября прошлого года хирурги в Нью-Йорке провели успешную операцию по пересадке почки генно-модифицированной свиньи человеку. Уточнялось, что почка была пересажена человеку на аппарате искусственного дыхания, мозг у пациента уже не функционировал.

Ранее, в январе 2017 года, группе ученых из университета Токио удалось вырастить здоровую поджелудочную железу из стволовых клеток мыши в теле крысы.