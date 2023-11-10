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Экс-главврача больницы на Сахалине осудят за ущерб бюджету в 61 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывшего главного врача Холмской центральной районной больницы на Сахалине будут судить за превышение полномочий и причинение ущерба на 61 млн рублей. Об этом 10 ноября сообщила прокуратура Сахалинской области.

Уголовное дело в отношении бывшего главврача было возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), его рассмотрит Холмский городской суд.

Расследование установило, что обвиняемая нашла для приобретения в собственность области заведомо непригодный для эксплуатации объект, который впоследствии демонтировали из-за непринятия мер по его сохранности.

«Ущерб, причиненный бюджету Сахалинской области, составил более 61 млн рублей», — заявили в сообщении.

За совершение данного преступления предусмотрено лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, уточняет прокуратура.

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Ранее, 3 ноября, «Известия» выяснили, что замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор трем предпринимателям по уголовному делу о хищении средств у департамента информационных технологий (ДИТ) на сумму более 397 млн рублей.

По данным следствия, они завышали стоимость контрактов на рассылку СМС-сообщений горожанам — пользователям социально значимых городских сервисов.

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