Суд вынес приговор обвиняемым в хищении у ДИТ Москвы почти 400 млн рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор трем предпринимателям по уголовному делу о хищении средств у департамента информационных технологий (ДИТ) на сумму более 397 млн рублей. Об этом 3 ноября сообщили «Известиям» в суде.

Бывшего начальника управления подведомственного департаменту ГБУ «Информационный город» Олега Филимонова приговорили к семи годам колонии. Его подельников — бывшего сотрудника компании «Ай-Теко» Игоря Колпакова и Андрея Шмитько, занимающегося предпринимательской деятельностью в сфере информационных технологий, — осудили на 6,5 года и на семь лет колонии соответственно.

По данным следствия, они завышали стоимость контрактов на рассылку СМС-сообщений горожанам — пользователям социально значимых городских сервисов.

Следственный комитет сообщил, что госконтракт ДИТ, который выполняли Филимонов, Колпаков и Шмитько, относился к 2018– 2019 годам.

Злоумышленники вносили недостоверные показатели в отчетную документацию и проводили торги без реальной конкуренции. Ущерб городу превысил 397 млн рублей. Помимо мошенничества в особо крупном размере фигурантам дела были предъявлены обвинения в легализации и отмывании похищенных средств. В преступных схемах участвовали подконтрольные подсудимым компании.

Ранее, 19 октября, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Мешкова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. СМИ сообщают, что бывший топ-менеджер участвовал в хищении более 600 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию стендов в НИЦ ракетно-космической промышленности.