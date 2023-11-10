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Подоляк прокомментировал критику властей Украины со стороны Арестовича

Подоляк заявил, что критика властей Украины со стороны Арестовича ни на что не влияет
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Фото: ТАСС/Александр Кряжев
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Критические заявления бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в отношении действий властей страны не влияют на процессы, происходящие на Украине. Об этом 9 ноября заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Я не думаю, что мы должны с вами анализировать всех бывших и так далее, какое они влияние имеют, если это влияние деструктивное. Я не думаю, что необходимо проводить дискуссию насчет инициатив господина Арестовича, которые не будут иметь влияния на те или иные решения, которые страна будет принимать. У нас еще, к слову, нет выборных процедур, поэтому это вообще не влияет ни на что», — сказал он в эфире украинской службы «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом).

При этом Подоляк не смог подтвердить или опровергнуть слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что действия Арестовича уже изучает Служба безопасности Украины (СБУ). По его словам, он не владеет информацией по этому вопросу.

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Ранее, 4 ноября, Арестович признался, что врал, рассказывая в своих блогах о быстрой победе Украины над Россией.

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