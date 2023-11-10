Реклама
Прямой эфир
Армия
Северный флот получит новый ледовый буксир «Сергей Ушаков»
Армия
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Общество
СК завершил расследование серийных нападений на пожилых женщин
Общество
Стало известно о не менее 1 кг взрывчатки в машине депутата ЛНР Филипоненко
Мир
Минфин США заявил о новых шагах по увеличению издержек РФ при экспорте нефти
Мир
Хуситы взяли на себя ответственность за новый обстрел Эйлата в Израиле
Экономика
Мошенники стали звонить россиянам через сервисы объявлений
Экономика
В регионах РФ упала скорость мобильного интернета
Мир
СБ ООН проведет 10 ноября заседание по Ближнему Востоку
Мир
Минфин США заявил об усилиях по прекращению финансирования ХАМАС
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников МВД РФ с профессиональным праздником
Экономика
Чистый отток капитала из РФ вырос вдвое
Мир
Пашинян и Макрон обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений
Сюжет:

Глава Роспотребнадзора рассказала о течении подвида коронавируса «пирола»

Глава Роспотребнадзора: тяжелое течение подвида коронавируса сейчас не наблюдается
0
Фото: Global Look Press/Jeremy Maude
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 ноября сообщила, что врачи сейчас не наблюдают тяжелого течения варианта коронавируса «пирола», однако первые дни болезни протекают трудно из-за сильного недомогания.

«На сегодняшний день клиницисты не видят более тяжелого течения, хотя первые дни достаточно трудно протекают, потому что высокая температура, и, в общем-то, ощущение разбитости и сильного недомогания присутствует, головная боль сильная», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Как отметила Попова, вариант «пирола» циркулирует в мире уже несколько месяцев. На данный момент зарегистрировано всего 10 случаев заражения им в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом глава Роспотребнадзора указала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последние четыре недели выросла в два раза. Объясняя, от чего может зависеть рост числа заболевших как ковидом, так и гриппом, Попова отметила, что большую роль играет защита россиян от распространения вируса во время каникул и праздников. Попова также добавила, что за последние два года наблюдается расхождение пиков ковида и гриппа.

Ослабили схватку: у россиян снизился иммунитет к коронавирусу
Когда появится обновленная вакцина «Спутник Лайт», которая защитит от актуальных штаммов

Накануне Попова сообщила, что 30% всех заболевших COVID-19 жителей России приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. За неделю число заболевших достигло 35–36 тыс. По ее словам, нынешняя ситуация оценивается как начало эпидемии.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайте стопкоронавирус.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023