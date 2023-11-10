Глава Роспотребнадзора рассказала о течении подвида коронавируса «пирола»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 ноября сообщила, что врачи сейчас не наблюдают тяжелого течения варианта коронавируса «пирола», однако первые дни болезни протекают трудно из-за сильного недомогания.

«На сегодняшний день клиницисты не видят более тяжелого течения, хотя первые дни достаточно трудно протекают, потому что высокая температура, и, в общем-то, ощущение разбитости и сильного недомогания присутствует, головная боль сильная», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Как отметила Попова, вариант «пирола» циркулирует в мире уже несколько месяцев. На данный момент зарегистрировано всего 10 случаев заражения им в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом глава Роспотребнадзора указала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последние четыре недели выросла в два раза. Объясняя, от чего может зависеть рост числа заболевших как ковидом, так и гриппом, Попова отметила, что большую роль играет защита россиян от распространения вируса во время каникул и праздников. Попова также добавила, что за последние два года наблюдается расхождение пиков ковида и гриппа.

Накануне Попова сообщила, что 30% всех заболевших COVID-19 жителей России приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. За неделю число заболевших достигло 35–36 тыс. По ее словам, нынешняя ситуация оценивается как начало эпидемии.

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