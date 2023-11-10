Облачно с прояснениями и до +7 градусов спрогнозировали в Москве

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до +7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 10 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +5…+7 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +2.

В Московской области днем прогнозируют +4…+9 градусов, ночью ожидается 0 градусов.

Ожидается южный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление — 749–750 мм ртутного столба.

Ранее, 9 ноября, «Известиями» в «Яндекс Погоде» рассказали, что в выходные, 11 и 12 ноября, в столице ожидается пасмурная погода с температурой воздуха днем +5…+6 градусов.

Как добавил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 12 ноября в Москву придут сильные дожди. Как он уточнил, с 9 по 11 ноября дождей не ожидается, снега не будет ближайшие пять–семь дней.