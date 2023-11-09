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Синоптики спрогнозировали в Москве пасмурные выходные с температурой до +6 градусов

«Яндекс Погода»: выходные в Москве будут пасмурными с температурой до +6 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В выходные, 11 и 12 ноября, в Москве ожидается пасмурная погода с температурой воздуха днем +5…+6 градусов. Об этом «Известиями» 9 ноября сообщили в «Яндекс Погоде».

«В субботу, 11 ноября, в Москве будет пасмурно, а температура достигнет +5 градусов. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 3,5 м/с. В воскресенье, 12 ноября, ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха достигнет +3, днем она поднимется до +6, а вечером опустится до +4 градусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +8…+12 градусов.

Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Красноярска и Перми, где ожидаемая температура будет варьироваться от –3 до +2 градусов.

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7 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе в Москве ожидается достаточно хорошая и теплая для этого времени года погода — без ночных заморозков и преимущественно без сильных осадков. По его словам, только в выходные на этой неделе ожидаются сильные осадки, которые в основном выпадут в виде дождя.

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