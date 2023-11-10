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Группа «Пикник» пригласила трех шаманов на шоу в Москве и Санкт-Петербурге

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Фото: Дмитрий Строц
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В интервью «Известиям» рок-музыканты Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный рассказали о готовящемся концерте. 11 ноября в Москве на «ВТБ Арене» и 2 декабря в Ледовом дворце музыканты представят новую программу «Будущее ждет нас». Поклонников рокеров ожидает: 3D-мэппинг, огромные куклы, воздушные шары, лазеры, необыкновенные инструменты.

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«У нас будет не одна сцена, а две. Для «другой» сцены у меня специально приготовлена маленькая гитара. А далее всё будет увеличиваться. Например, в песне «Шаман» на сцену выйдут сразу три шамана», — рассказал Шклярский.

Корчемный сообщил, что группа представит голографические проекции на экранах размером 15 на 20 м.

«А еще на концерте появится лазерная пирамида, внутри которой будем находиться мы. А может быть, даже зрители!» — добавил Шклярский.

Легенды русского рока обещают шоу планетарного масштаба. Концерт пройдет при информационной поддержке РЕН ТВ и будет показан в эфире телеканала.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Надо собраться и вспомнить хотя бы пару нот»

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