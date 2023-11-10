В регионах РФ упала скорость мобильного интернета

За год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла более чем на 20% — до 63,2 Мбит/с. В 2022-м этот показатель составлял 51 Мбит/с. При этом в регионах, напротив, наблюдается спад — за пределами столицы она снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с. Это выяснило агенство TelecomDaily, рассказал «Известиям» гендиректор Денис Кусков.

«Рост скорости в Москве объясняется тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов. Это крупнейший рынок в стране и конкуренция заставляет постоянно повышать качество связи. При этом в столице сосредоточены федеральные госорганы, крупный бизнес, и вопрос поддержания качественной связи быстрого доступа в интернет — во многом необходимость», — полагает эксперт.

Снижение скорости в регионах — следствие того, что дефицит оборудования накладывается на постоянный рост мобильного интернет-трафика, отметил сотрудник компании-партнера нескольких сотовых операторов. Из статданных, опубликованных Минцифры, следует, что за первое полугодие 2023 года мобильный интернет-трафик в РФ составил 19,6 млрд Гб. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го он вырос на 16%.

Скорость мобильного интернета в России находится на стабильном уровне, падения нет, сообщили в Минцифры. В столице скорость растет действительно быстрее, так как это основной рынок для крупнейших операторов, отметили в ведомстве. В Москве сосредоточена основная часть всего оборудования, происходит больше всего рефарминга (перераспределения частотного диапазона в пользу 4G), что также позволяет улучшать качество связи.

Так или иначе, но в перспективе проблемы с оборудованием и, следовательно, со скоростью мобильного интернета, могло бы решить импортозамещение, в первую очередь, базовых станций, считает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Государство и бизнес работают в этом направлении, однако, говорить о том, что на рынке скоро появятся отечественные базовые станции в количестве, достаточном для полного покрытия потребностей операторов, пока преждевременно, полагает он.

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Разгрузка сданных: в регионах снижается скорость мобильного интернета