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СБ ООН по запросу РФ проведет заседание по защите украинских детей в ЕС

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Фото: Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo
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Совет Безопасности (СБ) ООН в пятницу, 10 ноября, проведет неформальное заседание по «формуле Арриа», которое будет посвящено теме защиты украинских детей в странах Европейского союза (ЕС). Об этом 9 ноября сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Нашими докладчиками будут председатель Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, нидерландская журналистка Соня ван ден Энде и индийский правозащитник Аарун Доул. Начало встречи — 10:00 по Нью-Йорку (18:00 мск)», — отметил он в Telegram-канале.

Также отмечается, что данное заседание будет проведено по инициативе российской стороны. Полянский напомнил, что «предыдущая аналогичная встреча прошла 5 апреля и вызвала большой резонанс».

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Ранее, 29 октября, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев сообщил, что в постпредство России при ООН обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей с просьбой помочь им вернуть детей, которых у них отобрали службы этих государств.

В апреле этого года Полянский уже сообщал, что в российское постпредство поступало много обращений от людей, в том числе от беженок с Украины, с просьбой помочь вернуть детей, отобранных властями европейских стран. Он подчеркнул, что многие люди столкнулись с «вопиющими действиями местных властей», их дети находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях.

До этого, 5 апреля, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова дистанционно выступила на неформальном заседании Совета Безопасности ООН. Она рассказала об эвакуированных из зоны украинского конфликта детях.

Постпредство Великобритании накануне заблокировало на сайте ООН трансляцию неформальной встречи Совбеза по теме эвакуированных с Украины детей, организованной Россией. Российская сторона отметила, что найдет способ трансляции встречи на других платформах, и подчеркнула, что западные страны боятся услышать правду на эту тему.

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