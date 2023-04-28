Полянский заявил об обращении украинских беженок за помощью к России

В постпредство России при ООН обратились большое количество людей, среди них беженки с Украины, с просьбой помочь вернуть детей, отобранных властями европейских стран. Об этом 28 апреля сообщил первый заместитель постпреда при организации Дмитрий Полянский.

«По итогам мы, реагируя на поступившие к нам обращения, решили публиковать информацию о проблемах с отбором детей у украинских беженок в наших англоязычных соцсетях с хэштэгом #EuropeStealsChildren, был также создан специальный почтовый ящик europestealschildren@gmail.com. Условием для публикации было четко выраженное согласие на это заявителя», — написал он в своем Telegram-канале.

Полянский отметил, что за месяц постпредство получило очень много обращений с просьбой помочь. Также он назвал воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатацию системной европейской проблемой, которую «на Западе не хотят замечать».

Как сообщил заместитель постпреда, в настоящий момент опубликованы обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания). Уже передано письмо от живущей в Великобритании польки Брыгиды Адамской генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Полянский подчеркнул, что все перечисленные люди столкнулись с «вопиющими действиями местных властей», их дети находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях.

Ранее, 5 апреля, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова дистанционно выступила на неформальном заседании Совета Безопасности ООН. Она рассказала об эвакуированных из зоны украинского конфликта детях

Постпредство Великобритании накануне заблокировало на сайте ООН трансляцию неформальной встречи Совбеза по теме эвакуированных с Украины детей, организованной Россией. Российская сторона отметила, что найдет способ трансляции встречи на других платформах, и подчеркнула, что западные страны боятся услышать правду на эту тему.