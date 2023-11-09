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Дистрибутор Haval прокомментировал отзыв 55 тыс. своих автомобилей

«Хавейл Мотор Рус»: отозванные Haval дооснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Автомобили Haval российского производства отзываются для их планового дооснащения госинформсистемой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус».

Ранее в этот день Росстандарт сообщило на своем сайте о согласовании с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Haval на рынке РФ, добровольного отзыва 55 тыс. автомобилей F7, F7x, Jolion, Dargo, которые не были оснащены «ЭРА-ГЛОНАСС», как того требует российское законодательство.

Так, в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус» заявили, что новые автомобили Haval не оснащались «ЭРА-ГЛОНАСС» с июля 2022 года, поэтому с 9 ноября текущего года началось плановое дооснащение транспортных средств данной системой.

«Дооснащение производится в официальных дилерских центрах Haval», — сообщили в пресс-службе.

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