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Военный эксперт объяснил уникальность ракеты 40Н6 комплекса С-400

Эксперт Литовкин: ракета 40Н6 комплекса С-400 способна «бить в голову цели»
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил «Известиям» 9 ноября, в чем уникальность дальнобойной зенитной управляемой ракеты 40Н6 для зенитного ракетного комплекса С-400. По словам военного эксперта, ракета обладает способностью «бить в голову цели».

Накануне американский журнал Military Watch Magazine написал, что российские зенитные ракеты не имеют аналогов в мире, в частности, высоко оценив возможности ракеты 40Н6 для комплекса С-400.

«У НАТО нет серьезной системы противовоздушной обороны, даже их знаменитый Patriot, который они хвалят на каждом шагу в подметки не годится даже нашему комплексу С-300, а не только С-400. У него [Patriot], во-первых, слепая зона от земли до 100 м, он ниже не видит, во-вторых, он стартует под углом к горизонту. Поэтому для того, чтобы защитить какой-то объект, ему надо вокруг объекта поставить пусковые установки неизвестное количество, а наши ракеты стартуют строго вверх и в воздухе разворачивается на цель, вне зависимости, откуда летит самолет, ракета и так далее», — объяснил Литовкин.

Кроме того, по его словам, ракета 40Н6 обладает способностью «бить в голову цели». Во время полета ракета бьет дробью из металлических осколков и разрушает головную часть оружия противника, добавил Литовкин.

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Ранее в этот день зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вышли на невиданный уровень и развиваются быстрее, чем предполагалось. По его словам, Россия буквально за год «подтянула» возможности ОПК в разы.

Также 15 октября высокий уровень технической подготовки российской армии признал командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что российская армия обладает численным преимуществом, более совершенными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательным оборудованием.

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